Casal pula de quarto de motel para escapar de incêndio

Um homem morreu e uma mulher ficou em coma após eles terem pulado da janela de um quarto do terceiro andar de um motel em Ikebukuro (Tóquio) para escapar de um incêndio. O incidente ocorreu no sábado (08).

De acordo com a polícia e o corpo de bombeiros, o incêndio teve início por volta das 15h no Hotel Sky, localizado a cerca de 600 metros da estação da JR Ikebukuro, divulgou a Fuji TV. Testemunhas na rua viram um homem e uma mulher pularem da janela e caírem na calçada. Estima-se que foram 15m de queda. As idades do homem e da mulher eram de aproximadamente 40 e 30 anos, respectivamente.

O homem sangrava muito devido a uma lesão na cabeça e foi levado ao hospital, onde teve sua morte confirmada. A mulher também sofreu um ferimento na cabeça e permanecia em coma na noite de sábado, segundo a polícia.

O corpo de bombeiros levou cerca de 1 hora para extinguir as chamas que começaram no quarto onde o casal estava. O fogo destruiu o quarto inteiro.

Segundo a polícia, o casal entrou no estabelecimento por volta das 11h00.

Fonte: Japan Today Imagem: ANN