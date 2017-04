Calor de verão em plena primavera: 30℃ depois de 48 anos em Kanto Koshin

De acordo com a JMA-Agência de Meteorologia do Japão, é a primeira vez em 48 anos que se registram temperaturas de verão, costumeiramente de julho, nesta época do ano, na região Kanto Koshin. O calor de verão na primavera é comum nas ilhas de Okinawa, mas não na ilha principal do arquipélago japonês.

Em plena primavera, a cidade de Takasaki (Gunma) teve o termômetro elevado para 30,2℃ às 13h00 desta terça-feira (18). Outra localidade de Gunma, Shimonita, a população sentiu o calor de julho ainda em abril, com 28,5℃.

Em Otsuki (Yamanashi), às 12h30, foi registrada a temperatura de 29,3℃, enquanto que em Nerima-ku, na capital japonesa, o termômetro marcou 27,6℃ às 13h00.

A região Kanto Koshin está passando por um calor de verão, conforme o boletim meteorológico havia previsto. As temperaturas aumentam no período da tarde.

A Agência de Meteorologia do Japão alerta a população dessa região para prevenir a hipertermia.

Fontes: AMJ, Yomiuri e ANN Foto: Yomiuri