Após outra gafe cometida, ministro japonês indica que vai renunciar

O Ministro da Reconstrução indicou na noite de terça-feira (25) que está pronto para renunciar ao cargo após seu recente comentário sobre o terremoto e tsunami em 2011 no nordeste do Japão, segundo uma fonte próxima à coligação no poder.

“Ainda bem que o desastre aconteceu lá na área nordeste”, disse Masahiro Imamura no início do dia em uma recepção em Tóquio para um grupo do Partido Liberal Democrata, em sua segunda gafe neste mês sobre o desastre.

“Se tivesse sido perto da grande área de Tóquio, teria sido um prejuízo gigante, enorme”, disse ele.

O desastre de 2011 deixou 15.893 mortos, com 2.553 ainda listados como desaparecidos, de acordo com o mais recente registro da Agência Nacional de Polícia.

Imamura retirou o comentário logo em seguida, dizendo aos repórteres que ele estava arrependido por “acrescentar preocupação.”

Shinzo Abe pediu desculpas em nome de Imamura

Shinzo Abe, que participou da mesma recepção, apresentou um “pedido de desculpa como primeiro-ministro” pelo comentário “extremamente inapropriado à população do nordeste (do Japão).”

A recente gafe de Imamura levou a oposição principal, o Partido Democrata, a repetir seu pedido para que ele renuncie.

“Não há nada que ele possa fazer além de renunciar imediatamente. O primeiro-ministro deve substituí-lo de uma vez”, disse Tetsuro Fukuyama do Partido Democrata aos repórteres na terça-feira.

Em 4 de abril, durante uma conferência de imprensa, o ministro ficou irritado com as perguntas de um repórter e disse “saia daqui”. O repórter havia perguntado à Imamura “Qual a responsabilidade do país?”, referindo-se a auxílios para evacuados voluntários por causa dos acidentes nucleares. Imamura disse que as pessoas que ainda não retornaram às áreas de Fukushima consideradas seguras para viver “são responsáveis por elas mesmas”.

Ele depois pediu desculpas e retirou seu comentário. Imamura está no cargo de ministro da reconstrução de desastres desde uma redistribuição no Gabinete em agosto do ano passado.

Fonte: Mainichi Imagem: ANN