Aichi: plena floração de 3 mil pessegueiros-chorões para se encantar (vídeo)

Desde a antiguidade a palavra 桃源郷 (togenkyo) significa algo como “deixar o mundo do trabalho, um paraíso”, algo como uma utopia. Assim, se define uma paisagem como a da plena floração dos pessegueiros-chorões.

Para desfrutar desse paraíso, é preciso se deslocar até uma aldeia nas montanhas da cidade de Toyota (Aichi). A história conta que na década de 70, os residentes locais plantaram 30 pés desses pessegueiros.

Com o passar do tempo e desde 15 anos atrás, eles foram aumentando o cultivo e hoje há mais de 3 mil árvores. É um verdadeiro paraíso para os visitantes. As flores têm cores que variam do branco ao rosa até o vermelho intenso.

Como o início da primavera deste ano foi mais frio do que nos anos anteriores, as flores demoraram cerca de 10 dias para desabrocharem.

Com a plena floração, os visitantes se encantam tirando fotos, gravando vídeos ou simplesmente apreciando o Shangri-la da cidade de Toyota. Que tal reunir a família ou os amigos e passar um dia no paraíso?

Tome nota das informações do local dos pessegueiros floridos

Local: Vilarejo de Kaminaka

Período para apreciação: até o final do mês de abril

Horário: 9h00 às 17h00

Folga: quarta-feira

Estacionamento: gratuito para 200 veículos

Endereço: Aichi-ken Toyota-shi Kaminaka Makigahora

Clique no mapa (abaixo do vídeo) para acesso ao link

Assista ao vídeo da CBC para ter uma amostra do que encontrará no paraíso.