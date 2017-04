50 pessoas passam mal durante show de banda de rock superlotado

No sábado (8), por volta das 19h40, durante o show da banda One OK Rock, cerca de 50 pessoas passaram mal. Dessas, 21 foram levadas ao hospital.

As primeiras a serem socorridas foram 3 do público. Houve um telefonema de pedido de ambulância, por terem se ferido durante o show. Segundo um levantamento da reportagem da ANN, a banda One OK Rock pediu 2 palcos: um principal e outro menor acoplado verticalmente ao principal, formando um ângulo de 90 graus.

O local do show, Makuhari Messe, em Chiba (província homônima), recebeu 18 mil convidados. Na ocasião em que um dos integrantes da banda se dirigiu para o subpalco, parte do público teria se virado para vê-lo. Nesse momento, 3 pessoas caíram por conta da movimentação e se feriram.

Público passa mal e polícia investiga o show

Em seguida, outras cerca de 50 pessoas tiveram mal estar. Elas alegaram hipertermia e a maioria disse sentir hiperventilação. Das 21 pessoas levadas ao hospital, cujas idades variavam entre 10 a 50 anos, 5 se encontram internadas com problemas de fratura e lesões, e são todas do sexo feminino.

Uma pessoa da plateia deu entrevista à reportagem da ANN dizendo que o público estava bem apertado e ela sentiu hipertermia mas foi ajudada por uma pessoa da organização. O show foi interrompido por alguns minutos e depois a banda prosseguiu, segundo uma da plateia.

De acordo com a organização, a ventilação do local do show estava funcionando normalmente. No entanto, as autoridades policiais estão verificando as condições durante o show e se não houve nenhuma negligência da organização.

