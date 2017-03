Vagões de metrô serão equipados com câmeras de vigilância

Câmeras de vigilância serão instaladas em cada um dos cerca de 3.000 vagões de metrô em Tóquio, informaram as operadoras na terça-feira (14), parte de um esforço para melhorar a segurança pública com a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020.

Com início em 2018 ou 2019, a Tokyo Metro Co começará a instalar uma câmera acima de cada porta do vagão do metrô, enquanto a Toei Subway vai instalar várias câmeras no teto de cada vagão no período de menos de 10 anos com início em agosto.

Todas as imagens em vídeo serão armazenadas em discos rígidos e mantidas por 1 semana, e somente um número limitado de funcionários terá acesso a elas, de acordo com a Tokyo Metro e a Toei Subway, operadoras administradas pelo Departamento do Transporte do governo metropolitano de Tóquio.

Os primeiros vagões do metrô da Tokyo Metro a serem equipados com as câmeras são os da linhas Marunouchi e Hibiya.

Vagões dos trens-bala que operam nas linhas Tokaido, Sanyo e Hokuriku já foram equipados com câmeras de segurança. A Tokyu Corp, que opera linhas ferroviárias na área de Tóquio, planeja seguir a ação até o ano 2020.

Fonte: Japan Today Imagem: Wikimedia