Ursos selvagens invadem cidades vazias em Fukushima

Além dos riscos de radiação, um incômodo inesperado surge para as pessoas que retornam às pequenas cidades vazias após a crise nuclear de Fukushima há cerca de 6 anos: ursos selvagens.

Centenas dos animais, que podem atacar pessoas quando enfurecidos, desceram de montanhas e florestas nas redondezas em direção às cidades que ficaram desertas após o desastre de 2011.

Em busca de alimento

Agora, esses animais vagueiam nas ruas vazias e quintais cobertos por vegetação na pequena cidade costeira de Namie, em busca de alimento.

“Não está muito claro agora quem manda na cidade, se as pessoas ou os ursos selvagens”, disse Tamotsu Baba, prefeito de Namie, que foi parcialmente autorizada para o retorno dos moradores no final do mês. “Se não nos livrarmos desses animais e tornar isso em uma vila liderada por humanos, a situação vai ficar ainda mais selvagem e inabitável”.

No final de março, o Japão tem planos de retirar as ordens de evacuação para partes de Namie, localizada a somente 4km da planta nuclear de Fukushima Daiichi, assim como outras 3 cidades.

“Após as pessoas saírem, os ursos começaram a descer das montanhas e agora não querem voltar para lá”, disse um morador.

Captura e extermínio dos ursos selvagens

Na pequena cidade vizinha de Tomioka, o caçador Shoichiro Sakamoto lidera uma equipe de 13 pessoas designadas para capturar e exterminar ursos selvagens com rifles. Duas vezes por semana, eles preparam cerca de 30 jaulas de armadilha, usando farinha de arroz como isca.

Desde abril passado, a equipe capturou cerca de 300 dos animais, e tem a intenção de manter o trabalho mesmo após ordens de evacuação serem retiradas, acrescenta Sakamoto.

Fonte e imagem: Japan Today