Toyota comemora 50 anos do Corolla em grande estilo

Em 1.966 nasceu o modelo Corolla dentro da montadora Toyota. Assim, em 2016 completou 50 anos e a cerimônia foi realizada na segunda-feira (5), na planta Takaoka, situada na cidade de Toyota (Aichi).

O nome Corolla vem do latim, “coroa de flores”, com outro significado de triunfo e felicidade. Por isso, a cerimônia foi marcada por coroas de flores, em tons laranja, dando um tom de alegria.

A Toyota convidou representantes da rede de revenda mais os funcionários em uma cerimônia que reuniu cerca de 1.700 pessoas. A plateia teve o privilégio de ouvir as 3 gerações de engenheiros que desenharam os modelos de cada época, segundo o jornal Chunichi. O ponto de destaque dos engenheiros foi “gostaríamos que o modelo Corolla continue sendo o mais popular do mundo”.

Quase 45 milhões de Corolla vendidos no mundo

Com a coroa de flores colocada na frente do primeiro modelo, o qual completou 50 anos de existência, foi realizado um desfile pela cidade, com 5 deles. Esses veículos número 1 deixaram a planta Takaoka para circular pelos pontos de revenda do país. O alvo é a planta de Miyagi Ohira, localizada no vilarejo de mesmo nome, onde se produz o modelo, com previsão de chegada em agosto.

De acordo com a CBC TV, Yasuhiko Sato, um dos diretores da Toyota Motors, declarou “com este Corolla tivemos o privilégio de levantar a motorização, graças aos nossos antecessores”.

De 1.966 aos tempos atuais, o Corolla está na sua 11a. edição, sendo produzido em 16 locais do Planeta. Esse modelo já vendeu 44,58 milhões de unidades ao redor do mundo, com dados coletados até o final de janeiro deste ano.

Fontes e fotos: Chunichi e CBC TV