Torre de Nagoia passará por reforma para suportar terremoto de grande escala

Com a finalidade de suportar um terremoto da magnitude de um Nankai Trough (Nankai Torafu), a Torre de Nagoia passará por uma grande reforma, anunciou a NHK, nesta quinta-feira (23).

A torre é a mais antiga do Japão, inaugurada em 1954, construída com altura de 180 metros. Além de ser um dos símbolos da cidade, cumpriu durante longos anos a função de torre de transmissão. Com o encerramento da transmissão analógica pelas emissoras de TV, esse papel foi encerrado, mas continua sendo um importante ponto turístico.

A Torre de Nagoia, com 63 anos, recebe anualmente 300 mil visitantes, os quais sobem até o observatório para apreciar a bela paisagem da capital e arredores. Além disso, há instalações para venda de lembrancinhas, cafés e restaurantes.

Investimento de bilhões para a reforma da Torre de Nagoia

De acordo com as informações da matéria veiculada na NHK, há 7 anos o diagnóstico sobre a segurança em caso de abalo sísmico apontou que, se ocorrer um com intensidade acima de 5 (forte), há possibilidade de inclinação.

Assim, a empresa gestora da torre anunciou que pretende dar início à reforma em janeiro de 2019. Será a primeira vez que a torre passará por uma reforma tão grande.

As obras da reforma incluirão a adição de um dispositivo de isolamento sísmico e reforço de concreto nas 4 colunas na fundação para a prevenção contra um terremoto da magnitude do Nankai Trough. Na ocasião dessas obras, previstas para serem concluídas em 1 ano, o observatório e as lojas comerciais, incluindo as de alimentação, terão as atividades suspensas.

Espera-se reinaugurar a torre até o início do verão de 2020, para que continue sendo um dos símbolos da capital. Para isso, o investimento anunciado é na ordem de 2 bilhões de ienes, segundo a NHK.

Fonte: NHK Imagens: The Page e Wikipedia