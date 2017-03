Shoppings e supermercados fecham mais cedo por falta de mão de obra

Redução nas horas de funcionamento, por falta de mão de obra, também se espalha no setor varejista.

Mais estabelecimentos comerciais no Japão estão adotando horários de fechamento mais cedo para lidar com uma profunda falta de mão de obra, preocupados que a possibilidade do trabalho noturno pode espantar potenciais novos trabalhadores.

A prática ganhou tração dentre as operadoras de restaurantes, que já enfrentam o problema da falta de funcionários, e agora o setor varejista também está sendo forçado a pensar sobre o balanço vida-trabalho.

A operadora de shopping center Lumine, em Tóquio, fechará 12 de suas localizações Lumine-and NEWoMan 30 minutos mais cedo com início em abril. Cerca de 80% das localidades da empresa e 34.000 funcionários serão afetados pela mudança, que é o primeiro ajuste em grande escala para as horas de operação da Lumine.

Estabelecimentos em shopping centers não podem estabelecer suas próprias horas. Mas, tais locatários começaram recentemente a colocar mais pressão nas operadoras das instalações para reduzir horas, observando que as operações durante a noite, em particular, sobrecarregam os funcionários e tornam a tarefa de atrair novos trabalhadores ainda mais difícil.

Tendência crescente

Reduções similares em relação aos horários de fechamentos dos estabelecimentos também estão sendo vistas em pequenas cidades. A unidade da H2O Retailing, a Hankyu Department Stores, fechará alguns andares em seu estabelecimento em Hankyu, na estação de Hakata (Fukuoka) 1 hora mais cedo, excluindo os sábados e domingos, com início em abril. Na cidade de Moriguchi, em Osaka, a rede de lojas de departamento da Keihan Holdings começará a fechar certos departamentos às 19h, 1 hora mais cedo que antes.

A Inageya, uma rede de supermercado com sede em Tóquio e na região ao redor, reduziu as horas de funcionamento em 37 locais, ou mais de 25% do total, em janeiro e fevereiro. Os ajustes incluíram fechamentos 30 minutos mais cedo ou aberturas 30 minutos mais tarde. Redução nas horas de operação em horários que não dão lucros também é visada para aumentar a eficiência e abrandar a escassez de trabalhadores.

A grande rede varejista Aeon está trabalhando para estabelecer horários em várias lojas de mercadoria em geral e localizações de shopping centers com base em quando seus clientes tendem a fazer compras. Em fevereiro, a empresa decidiu encerrar o expediente 1 hora mais cedo, às 21h, em 3 de suas 4 instalações na cidade de Chiba.

A disponibilidade de trabalho no Japão sitou-se a 1.43 em janeiro, ou seja, 143 vagas estavam disponíveis para cada 100 candidatos em busca de emprego. Os setores de restaurante e varejista tiveram problemas para atrair trabalhadores. Mudanças nos padrões de consumo, incluindo o aumento nas compras online e serviço de entrega de comida, também estimularam os cortes nas horas de funcionamento dos estabelecimentos.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image