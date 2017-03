Salário de trabalhadores temporários está aumentando no Japão

Os salários dos funcionários de meio expediente, os “part-time” (paato) estão em ascensão, com o valor médio por hora em fevereiro quebrando a marca de ¥1.000 ($8.94), enquanto as empresas “adoçam” as ofertas no recrutamento de funcionários para trabalhar em restaurantes e na área administrativa em um mercado de trabalho apertado.

De acordo com a reportagem do Nikkei, o salário médio por hora para os part-time nas áreas metropolitanas de Tóquio, Nagoia e Osaka subiu 2.3% no ano, chegando a ¥1.001 em fevereiro, de acordo com a Recruit Jobs. A média atingiu ¥1.000 pela primeira vez em 2 meses.

A média por hora chegou a ¥1.002 em novembro, então caiu para ¥993 em janeiro. Após o auge do final de ano, as empresas começaram a recrutar substitutos para posições de longo prazo preenchidas por funcionários estudantes, que geralmente saem em março quando se graduam.

Empresas também estão sendo mais dinâmicas no recrutamento

As empresas também estão sendo mais dinâmicas no recrutamento. A rede McDonald’s Japan realizou no dia 15 de março um evento para oferecer a experiência de trabalho em primeira mão em seus restaurantes, visando atrair mais funcionários part-time. Dezoito mil pessoas participaram e algumas até receberam ofertas de trabalho, de acordo com a rede de fast-food.

Setores especializados como cuidados de enfermagem também observaram um aumento de 0.6%, para ¥1.146. Em indústrias de trabalho pesado que enfrentam escassez de mão de obra, os salários de trabalhadores de construção e motoristas de caminhão aumentaram 2.4%, para ¥990.

“Os salários por hora tendem a aumentar, visto que a lista de empregos para cargos especializados e funcionários para campanhas especiais aumentam em março”, disse Tatsuya Uedo, editor-chefe de um site online de recrutamento.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image