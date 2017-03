Rede McDonald’s Japan aceitará pagamentos através de cartões de crédito

Em resposta ao crescente número de visitantes do exterior, a McDonald’s Holdings (Japan) decidiu passar a aceitar pagamentos feitos com cartões de crédito em todas as suas lojas.

Com início neste verão, todas as marcas internacionais de cartões de crédito, assim como dinheiro eletrônico serão aceitos. Até o ano 2019, novos leitores de cartão serão instalados em todas as 2.900 localizações em todo o país, incluindo terminais de pagamento sem contato compatíveis como com o Mastercard Contactless, VisapayWave e smartphones carregados com dinheiro eletrônico (e-money).

Em 2008, a McDonald’s Japan começou a introduzir 3 tipos de métodos de pagamentos eletrônicos: o iD service da NTT Docomo, o Waon da Aeon e o Edy da Rakuten. Quase todos os principais tipos de dinheiro eletrônico utilizados agora serão aceitos nas lojas da McDonald’s, com o acréscimo de dinheiro eletrônico de circulação Pasmo e Suica, assim como o pré-pago Nanaco da Seven & i Holdings.

A McDonald’s serve como raro exemplo de uma rede de fast-food japonesa respondendo à proliferação de métodos de pagamento. A maioria está hesitante em introduzir cartões de crédito, temendo longos períodos de pagamento e tarifas de processamento. Empresas como a rede Mos Food Services e a Yoshoniya Holdings ainda não aceitam essas formas de pagamento.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image