Queda nos preços de produtos alimentícios e de uso diário

Em janeiro, os preços caíram para 53 de um total de 80 categorias de produtos alimentícios, em comparação ao ano anterior, mostra uma pesquisa de dados de pontos de venda realizada pelo Nikkei. A pesquisa monitora 50 produtos alimentícios e 30 itens de uso diário em cerca de 450 estabelecimentos comerciais no Japão.

Comparações diretas não podem ser feitas por conta de diversas combinações de produtos, mas o compartilhamento de categorias que tem observado as quedas nos preços alcançou um nível não visto desde novembro de 2012, um pouco antes de Shinzo Abe assumir o poder e promover a sua agenda Abenomics.

Em janeiro, os preços para 33 categorias de produtos alimentícios sofreram queda, juntamente com 20 itens do dia a dia. O óleo para salada foi o que mais teve redução de preço entre os comestíveis, com uma queda de 13.3%.

Com início no ano passado, como o iene valorizou dos níveis de 2015, os preços da manteiga, macarrão, bolos e outros produtos alimentícios, que dependem fortemente de matéria-prima importada, diminuíram. Entretanto, agora, o sabão em pó, batom e outros itens usados no dia a dia se juntaram ao clube.

Preço de cereal e chocolate tiveram aumento de preço

Entretanto, os preços para itens considerados premium, com valor agregado, estão aumentando cada vez mais. O cereal, uma categoria que inclui granola, teve um aumento de preço de 5.8%. Barras de chocolate sofreram um aumento de 2.7%, liderado por produtos com alto teor de cacau. A demanda de consumidores preocupados com a saúde levou os preços de tais itens às alturas.

Itens usados no dia a dia com valor agregado também ficaram mais caros. Os preços de detergente líquido próprio para máquina de lavar louça tiveram um aumento de mais de 15% em comparação ao ano anterior. Um detergente spray, lançado em outubro de 2016 pela empresa Kao que limpa utensílios sem ter que esfregar, está custando 2 vezes mais em comparação às marcas convencionais de detergentes. Contudo, a empresa diz que o produto está gerando o dobro de vendas estimadas.

Fonte e imagem: Nikkei