Queda de helicóptero no Japão: 5 foram encontrados mortos e confirmadas as demais 4 mortes

Com a queda do helicóptero do Corpo de Bombeiros da Província de Nagano, no domingo, por volta das 15h10, as buscas pelos sobreviventes foram retomadas nesta manhã de segunda-feira (6).

O helicóptero transportava 9 pessoas incluindo o piloto, todos bombeiros. Ele caiu na montanha chamada Hachibuse, de 1.919 metros de altura, na fronteira entre as cidades de Matsumoto e Okaya (Nagano).

Foram confirmadas a morte do piloto, 56, e de 2 bombeiros, de 35 e 40 anos, segundo o jornal Chunichi.

Cerca de 100 policiais, bombeiros e equipes da Defesa Civil, mais auxílios vindos de Gifu e Yamanashi, retomaram as atividades de resgate para busca e salvamento, nesta manhã de segunda-feira (6), dos demais tripulantes. Especialistas em aviação também se encontram no local da queda para avaliar a causa desse acidente.

As 3 pessoas encontradas já sem vida estavam dentro ou próximas ao helicóptero caído, segundo o jornal Sankei. Mais duas pessoas que estavam entre as ferragens foram socorridas em estado de inconsciência. Elas não respondiam às chamadas do resgate e foram levadas para um hospital de Matsumoto (Nagano), segundo o jornal Sankei.

Nesta manhã de segunda-feira as equipes de resgate encontraram as demais 4 pessoas mas também em estado de inconsciência, de acordo com informações da ANN.

Anunciada a morte do piloto mais 8 bombeiros

Por volta das 13h33, o noticiário da NHK informou que os demais 6 que foram resgatados não resistiram e morreram, baseado na informação da polícia e corpo de bombeiros. Assim, todos – 1 piloto e 8 bombeiros, 9 no total – morreram em decorrência da queda do helicóptero.

O Ministério da Terra, Infraestrutura, Transportes e Turismo informou que desde que o helicóptero levantou voo do aeroporto de Matsumoto (Nagano) não houve nenhuma comunicação informando problema. Além disso, informou que dentro da aeronave não havia gravador de voo.

A causa do acidente ainda não foi detectada e a equipe de pesquisa prossegue para avaliar as condições climáticas e se houve algum problema no helicóptero.

Fontes: Sankei, Chunichi e ANN Fotos: Sankei e ANN