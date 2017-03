Província de Saitama vai cobrar taxa em resgates feitos por helicóptero

Uma lei que tornaria a província de Saitama o primeiro governo local no Japão a cobrar em casos de operações de resgate por helicóptero em montanhas foi apresentada à assembleia provincial na quinta-feira (2).

Com início em janeiro de 2018, o valor cobrado seria de ¥50.000 por operação, equivalente ao custo do combustível do helicóptero. Atualmente, os serviços públicos de resgates em montanhas são realizados gratuitamente em todo o país, de acordo com a Agência de Gestão de Desastres e Incêndios.

“É justo cobrar o valor para cobrir parcialmente os custos de fornecimento de serviços que envolvam perigo. Serviços pagos vão aumentar a conscientização dos montanhistas e ajudar a deter ações imprudentes”, disse Takumi Tamura, chefe de políticas da seção local do Partido Liberal Democrata, a maior força da assembleia.

A nova regra não será aplicada a trabalhadores florestais. O governo local também está considerando cobrar uma taxa das pessoas resgatadas em Saitama por helicópteros enviados de estados vizinhos, disse um funcionário da província.

De acordo com a agência, as operações de resgate envolvendo o uso de helicóptero vêm aumentando constantemente no Japão desde 2011, com 1.345 casos em 2015.

Somente em Saitama, 11 operações de resgate por helicóptero foram conduzidas no ano fiscal de 2015, com pessoas resgatadas em 5 delas.

Fonte: Japan Today Imagem: Reprodução/Youtube