Programe seu hanami com a previsão da floração da esperada sakura

Se em Tóquio já foi anunciada a primeira floração das cerejeiras no santuário xintoísta Yaukuni, em 21 deste mês, confira o calendário da previsão para outras regiões. A espécie de cerejeira tão esperada para fazer o tradicional hanami é a someiyoshino. Essa espécie tem um tom rosado claro e de pétalas delicadas. Como é uma espécie de enxerto, quando floresce em um ponto, em seguida, de acordo com o clima, ela começa a desabrochar em outros locais.

Se quer conhecer um pouco mais as diferentes espécies de sakura, clique aqui.

O que é hanami e sua origem

Hanami é uma tradição e quase que um ritual para o povo japonês. Quando as cerejeiras estão em plena florescência, costumam apreciá-la sob elas, fazendo piqueniques. Esse costume se estende da família, para os amigos e até entre os colegas de trabalho. Nessa ocasião a palavra de ordem é a diversão: comer e beber alegremente.

Mas nem sempre o hanami foi sob as cerejeiras. Registros históricos mostram que no ano 812, Era Heian, o imperador fazia hanami sob as árvores floridas das ameixeiras (ume). Mais tarde, os agricultores passaram a apreciar as cerejeiras. Em 1.598, Hideyoshi Toyotomi, teria feito um banquete sob as cerejeiras. Mas essa prática só se popularizou depois que Yoshimune Tokugawa plantou muitas cerejeiras com o intuito de urbanização. Só depois disso que o povo passou a admirá-las e apreciá-las como nos tempos atuais.

Previsão da floração para marcar o hanami

O Japão tem mais de 700 pontos de hanami, além de centenas de outros, onde se apreciam as flores de sakura nas ruas ou às margens de rios e lagos. Em cada uma dessas regiões o que determina o desabrochar das cerejeiras someiyoshino é a temperatura durante o inverno. Por isso, da região Tokai até Kyushu, a floração está ligeiramente atrasada em relação à média anual.

Confira a previsão de floração das flores someiyoshino sakura

Sapporo, em Hokkaido: 1o. de maio

Sendai: 9 de abril

Região Hokuriku: 10 de abril

Niigata: 11 de abril

Tóquio: 25 de março

Região metropolitana de Tóquio: 31 de março

Shizuoka: 31 de março

Aichi: 28 de março

de Osaka a Tottori: 2 de abril

Shikoku e parte de Kyushu: 31 de março

Fukuoka: 25 de março

Se você sabe ler o nome das províncias em japonês, o site Weather News tem uma ferramenta interessante. Primeiro, selecione a província para fazer a simulação do progresso do florescimento à plena florescência. No caso da ilustração, foi selecionada a província de Aichi.

Depois clique no botão avançar (triângulo) e assista o progresso da floração até a plena florescência, conferindo as datas. No caso de Aichi, a plena florescência poderá ser nos dias 1 e 2, sábado e domingo, perfeitos para programar o hanami. Para o acesso clique aqui ou na imagem acima.

