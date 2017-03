Produção em fábricas de automóveis no Japão aumenta pelo 4º mês consecutivo

A produção doméstica combinada de 8 grandes fabricantes japonesas de automóveis em fevereiro aumentou 12.5% em comparação ao ano anterior, totalizando 810.994 veículos, alta pelo 4º mês consecutivo devido principalmente às vendas robustas de modelos novos e exportações sólidas, mostraram dados na quarta-feira (29).

Quatro das 8 fabricantes reportaram aumentos na produção doméstica. A produção da Toyota Motor Corp em casa aumentou 23.6%, em reação a uma queda brusca no mesmo mês do ano anterior devido a uma paralisação no trabalho após uma explosão em sua planta afiliada que produz aço.

A maior fabricante de carros do país por volume produziu 276.618 veículos a nível nacional e as vendas relativas aumentaram 27.7%, totalizando 151.456 unidades.

A produção doméstica da Suzuki Motor também aumentou, em 53.5%, totalizando 96.896 unidades, sustentada pelo crescimento nas vendas nacionais e exportações.

Já a produção doméstica da Nissan Motor Co, a segunda maior fabricante de carros por volume do país e que formou uma aliança com a Mitsubishi Motors Corp, aumentou 14.2%, totalizando 95.715 unidades. Suas vendas cresceram 4.4%, para 64.645 unidades.

O total da produção no exterior das 8 fabricantes expandiu 10.4%, totalizando 1.551.009 de veículos

A Honda Motor Co, a terceira maior fabricante de carros no Japão, viu um aumento de 8.2% na produção do exterior, totalizando 347.501 unidades, uma alta recorde para o mês de fevereiro, sobre aumentos na Europa e China.

Com vendas robustas de seu modelo esporte utilitário CX-4 na China, a produção da Mazda Motor Corp no exterior aumentou 21.3%, totalizando 52,336 unidades.

A Daihatsu Motor Co informou que sua produção no exterior aumentou 44.7%, totalizando 51.778 unidades, auxiliada pelas vendas crescentes na Indonésia e Malásia.

As exportações feitas pelas 8 fabricantes, que também inclui a Fuji Heavy Industries, que produz veículos da marca Subaru, totalizaram 352.429 unidades, alta de 2.9%.

Devido principalmente às fortes vendas do esporte utilitário Rogue na América do Norte, as exportações da Nissan aumentaram 25.6%, para 52.745 veículos.

Fonte: Kyodo Imagem: Bank Image