Preso estrangeiro se bate na parede, perde a consciência na promotoria e morre no hospital

De acordo com informações da Polícia Metropolitana de Tóquio, um homem estrangeiro foi preso na terça-feira (14) sob suspeita de uso de um cartão de crédito encontrado caído, segundo o jornal Asahi.

No dia seguinte, por volta das 7h00 esse homem teria entrado em estado de fúria, dentro da instalação da detenção. Segundo a matéria, o homem batia insistentemente a cabeça na parede. Para contê-lo os policiais o transferiram para uma sala de proteção e teriam usado cinto de náilon para contê-lo. Os policiais teriam imobilizado o preso fixando as mãos na cintura e envolvido os joelhos. Ainda assim, o preso gritava e se rolava no chão, de acordo com o Asahi.

Cerca de duas horas depois, por volta das 9h00, tendo se acalmado, os policiais o levaram até a Promotoria de Tóquio. Durante o interrogatório com o promotor teve ataque de fúria, chutando a mesa, segundo o jornal Sankei. Repentinamente perdeu a consciência e uma ambulância o levou para o hospital.

Perda da consciência seguida de morte

O preso que estava sendo interrogado foi transportado para o hospital, onde sua morte foi confirmada, por volta das 14h45. O nome dele não foi divulgado para a imprensa, na quinta-feira (16). As informações são a idade de 39 anos, desempregado e cidadania nepalesa.

A causa da morte, de acordo com o jornal Sankei, foi choque hemorrágico, por conta de se jogar contra a parede, batendo fortemente o corpo.

Segundo o Jiji Press, câmeras instaladas na sala de proteção registraram cenas do preso batendo a cabeça no chão. Segundo declaração da Polícia de Shinjuku, não houve nenhuma violência dos policiais em relação ao preso.

