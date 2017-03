Os carros mais vendidos no Japão em fevereiro de 2017

O kei jidosha da Honda, o N-Box, foi o modelo mais vendido no comércio de automóveis no Japão pelo 3º mês consecutivo em fevereiro, mostraram dados da indústria na segunda-feira (6).

A terceira maior fabricante de veículos do Japão em volume vendeu 19.429 unidades do N-Box em fevereiro, alta de 8.6% em comparação ao ano anterior. O kei jidosha Dayz da Nissan Motor Co. ficou em 2º lugar, com 16.093 carros vendidos, queda de 2.1%.

Os kei jidosha são carros com motores não maiores que 660cc e continuam sendo muito populares no país, visto que eles são eficientes em combustível e mais adequados para as ruas estreitas do Japão, enquanto impostos mais baixos são cobrados por eles.

No ano passado, o fornecimento do modelo Dayz foi temporariamente interrompido em razão de um escândalo de manipulação de dados de eficiência de combustível envolvendo a Mitsubishi Motors Corp no ano passado. A Mitsubishi Motors fornece o modelo à Nissan.

O Prius da Toyota, o carro mais vendido no Japão em 2016, ficou em terceiro com 15.958 unidades vendidas no mês, queda de 16.1%.

Cinco modelos kei jidosha entraram na lista dos 10 carros mais vendidos em fevereiro, de acordo com a Associação de Comerciantes de Automóveis do Japão e a Associação de Motos e Veículos Leves do Japão.

Confira a lista dos carros mais vendidos no Japão em fevereiro:

1- N-Box (Honda): 19.429

2- Dayz (Nissan): 16.093

3- Prius (Toyota): 15.958

4- Tanto (Daihatsu): 15.102

5- Note (Nissan): 14.859

6- C-HR (Toyota): 12.985

7- Wagon R (Suzuki): 12.585

8- Aqua (Toyota): 11.379

9- Move (Daihatsu): 11.312

10- Serena (Nissan): 10.983

Fonte: News and Culture, Technon Nikkei Imagem: Honda