Odor fétido: polícia evacua 100 moradores e encontra um morto

Pouco antes das 20h00 um dos residentes de um prédio informou pelo 110 que sentia um cheiro estranho. Quando os policiais chegaram ao local sentiram, de fato, um odor fétido. Suspeitando de um composto químico, as autoridades policiais acharam melhor evacuar os residentes do prédio gerido pela prefeitura (shiei jutaku).

O fato ocorreu no bairro Takao, da cidade de Miyanojo (Miyazaki), no Shiei Kawasaki Danchi. Os moradores dos 3 andares do prédio ficaram do lado de fora enquanto bombeiros com máscara verificavam o que se passava no local.

O danchi se situa a cerca de 800 metros da estação de trem Isoichi, da JR, e seus moradores ficaram alvoroçados por cerca de 2 horas e meia. Depois desse tempo puderam retornar aos respectivos apartamentos.

Odor fétido que mata. Teria sido suicídio?

Os policiais encontraram um homem morto em um dos apartamentos, no primeiro andar. Foi de lá que saiu o mau cheiro por conta do gás.

O sulfeto de hidrogênio exala um odor parecido com de ovos podres ou de carne em decomposição. É um composto gasoso, corrosivo e venenoso, de 2 moléculas de hidrogênio e 1 de enxofre. Supõe-se que o homem encontrado morto é que tenha sido o responsável por gerar esse gás para o suicídio. A matéria não explica onde o homem poderia ter obtido o gás.

Um residente entrevistado pela reportagem da NHK disse “minha esposa e eu saímos correndo, atendendo ao pedido da polícia. Nunca sentimos esse mau cheiro. Estamos assustados que tenha ocorrido isso no prédio onde moramos”.

