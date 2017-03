O Japão tem milhares de konbinis, mas faltam funcionários e clientes

Com aproximadamente 60.000 lojas de conveniência, o Japão, há muito tempo, ultrapassou a marca de 50.000 que uma vez acreditou-se ser o ponto de saturação. O crescimento futuro repousa em como as redes podem cooperar com a intensa competição e falta de mão de obra.

Enquanto a rede de lojas de conveniência Seven-Eleven observou um aumento de vendas em uma base anual por 55 meses consecutivos, o fluxo de clientes continuou lento. A sucessão da empresa ocorre graças a uma nova linha de café fresco e comidas preparadas que têm aumentado o valor médio que cada clientes gasta.

De acordo com dados da Associação de Franquias do Japão, o número de clientes em lojas de conveniências existentes caiu 1.1% no ano em janeiro, queda pelo 11º mês consecutivo, entretanto, as vendas tiveram um aumento de 0.1%.

O número de clientes está diminuindo por duas razões

A intensa competição dentro da indústria. Visto que as 3 operadoras – a 7Eleven, a Family Mart UNYholdings e a Lawson- operam 90% das lojas de conveniência no Japão, estabelecimentos que pertencem à mesma rede geralmente lutam por clientes.

Mais competição por parte de outras indústrias. Supermercados e farmácias estão cada vez mais oferecendo refeições para aquecer e pães vendidos em konbinis.

A rede Lawson reagiu ao vender refeições prontas para consumo e comida preparada em mais de suas lojas. A rede planeja aumentar sua seleção de refeições refrigeradas e outros alimentos para os clientes que frequentam o local à noite e pela manhã.

A FamilyMart planeja gastar ¥35 bilhões ($308 milhões) na renovação de fábricas operadas por subcontratantes que produzem seus itens alimentícios preparados.

A escassez de mão de obra pode impedir a abertura de novas lojas

Apesar do número de clientes em lojas existentes continuar lento, as 3 grandes operadoras estão investindo em mais lojas. Elas planejam abrir 1.000 ou mais estabelecimentos no ano fiscal de 2017. O número de filiais da 7-Eleven poderá chegar a 20.000.

Isso pode exacerbar os problemas, visto que já está difícil para as lojas de conveniência encontrarem franqueados e trabalhadores a meio período.

Em fevereiro foi revelado na mídia que uma loja da 7-Eleven em Nagoia (Aichi), tinha contratos ilegais de trabalho com seus funcionários a tempo parcial, os quais multavam os empregados por ausências inesperadas.

A escassez de mão de obra também vai impedir a abertura de novas filiais e manter redes de lojas será mais difícil.

Para abrandar o problema da falta de trabalhadores, a Lawson planeja introduzir caixas de autoatendimento em dezenas de lojas no ano fiscal de 2017. A 7-Eleven está prestes a introduzir lavadoras de louça em todas as lojas até o final de fevereiro de 2018 para liberar os funcionários para realizar outras tarefas.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image