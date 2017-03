Nozomi Shinkansen completa 25 anos

O serviço de trem-bala Nozomi, uma artéria de transporte crucial que conecta as principais cidades do Japão, marcou seu aniversário de 25 anos na terça-feira (14).

O Nozomi foi introduzido na Tokaido Shinkansen, operada pela Central Japan Railways Co, em 1992 como a terceira categoria de trens shinkansen na linha que conecta Tóquio e Osaka após os trens Hikari e Kodama, que existiam desde o lançamento da linha em 1962 sob a National Railways, um pouco antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio naquele ano.

A série 300, então, podia viajar a uma velocidade máxima de 270km/h, cerca de 50km mais rápido que o serviço de shinkansen anterior. Como resultado, ele reduziu o tempo de percurso em 19 minutos para uma única viagem entre Tóquio e Shin-Osaka, para 2 horas e meia.

O serviço Nozomi se estendeu à Hakata (Fukuoka) na linha Sanyo Shinkansen operada pela West Japan Railway Co em 1993. Após a introdução da série 500 em 1997, sua velocidade máxima também atingiu 300km/h, fazendo com que ele se tornasse o trem mais rápido no mundo na época.

O atual suporte principal do Nozomi, a série N700A, teve seu sistema de freios melhorado e pode viajar na linha Tokaido Shinkansen a uma velocidade máxima de 285km/h. Sua recente série N700S será introduzida a partir do ano fiscal de 2020.

O Nozomi vem dominando os cronogramas de Shinkansen desde a abertura da estação de Shinagawa em 2003, com serviços contínuos às sextas-feiras para atender a demanda no número de passageiros.

Fonte: News and Culture Imagem: Japan Times