Novas lojas atraem clientes e elevam lucros da Nitori

A loja de móveis e artigos para para casa Nitori Holdings, provavelmente, desfrutou de um aumento de 16% nos lucros operacionais do grupo para o ano fiscal que terminou em fevereiro, para um recorde de ¥85 bilhões (%746 milhões), crescendo pelo 30º ano consecutivo com a abertura de novas lojas e custos reduzidos.

A Nitori abriu uma nova loja no distrito de Meguro (Tóquio) em setembro passado, e outra no shopping Takashimaya Times Square próximo à estação de Shinjuku em dezembro. Ambos os locais estão situados em áreas premium e têm atraído muitos novos clientes. O número de fregueses em lojas existentes também está em alta.

Produtos que focaram em funcionalidade, como roupas de cama com melhor textura, além de móveis e itens de uso diário com designs aperfeiçoados, foram populares. A Nitori também ofereceu ideias de design interior em suas lojas e, através da mídia social, atraiu clientes com idades entre 20 e 30 anos.

A redução de custos também desempenhou um papel importante no crescimento dos lucros. A Nitori instalou robôs em seu centro de logística na província de Kanagawa e aumentou a automatização de suas filiais e depósitos. Além disso, transferiu o processo de trabalho intensivo, como a costura de cortinas, para o Sudeste Asiático.

A Nitori está planejando abrir mais lojas na central Tóquio, incluindo uma na loja de departamento Tobu em Ikebukuro nesta primavera.

Fonte: Nikkei Imagem: Wikimedia Commons, Nikkei