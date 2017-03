Nova categoria de habilitação para dirigir caminhões visa atrair jovens motoristas

Um novo tipo de carteira de habilitação foi criado a pedido da indústria de caminhões, que quer mais motoristas jovens em meio à escassez e envelhecimento da força de trabalho.

Sob a revisada Lei de Tráfego em Rodovias, que entrou em vigor no domingo (12), um nova categoria de licença para dirigir caminhões de “porte quase-médio” foi criada para veículos com peso entre 3.5 a 7.5 toneladas, incluindo passageiros e carga.

Esta nova categoria chama-se 準中型自動車免許 (Jun Chugata Jidousha Menkyo), uma categoria intermediária entre Futsu e Chugata. (clique aqui para ver a matéria completa publicada pelo Portal Mie).

Para criar um espaço para a nova categoria de caminhão, o limite máximo para caminhões regulares foi reduzido de 5 para 3.5 toneladas e o limite mínimo para caminhões de porte médio foi elevado de 5 para 7.5 toneladas.

Essa foi a primeira alteração de classificação desde 2007, quando a categoria de caminhões de porte médio foi introduzida.

Incentivo a jovens motoristas no Japão

Enquanto motoristas de caminhões de porte médio precisam ter no mínimo 20 anos de idade com 2 ou mais anos de experiência no volante para conseguir a licença, aqueles com 18 anos ou mais sem experiência agora têm permissão para obter uma licença para dirigir caminhões de porte quase- médio.

Funcionários da indústria esperam que a nova categoria encoraje mais jovens a procurarem por serviços relacionados a transportes.

Aqueles que já têm licença para dirigir veículos regulares terão permissão para dirigir caminhões de porte quase médio de até 5 toneladas. O limite de peso do veículo será eliminado para tais motoristas que atenderem a certas exigências, incluindo 4 pacotes de aulas sobre habilidades de condução que poderão ser feitas em autoescolas.

Os típicos caminhões de porte quase-médio são veículos compactos usados para fazer entregas de encomendas de curta distância em residências e lojas de conveniência.

A popularidade das compras on-line levou a um aumento acentuado na demanda por serviços de entrega de encomendas e uma séria escassez de motoristas de caminhão.

“Muitas empresas de caminhão se queixam que não conseguem preencher novas vagas de trabalho que elas publicam”, disse Saito.

“O envelhecimento dos motoristas é um assunto sério. Como os motoristas com licenças para veículos regulares podem receber uma licença para dirigir caminhões de porte quase- médio ao fazer 4 pacotes de aulas, com sorte, pessoas na faixa etária de 30 anos vão se candidatar”.

Fonte: Jiji Imagem: Arquivo Portal Mie