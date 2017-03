Nitori: 30 anos de sucesso, ampliação para mil lojas e novidade

Desde o exercício fiscal de 1.988 a Nitori Holdings vem fechando o balanço anual com aumento de faturamento e de lucro, durante 30 anos consecutivos, anunciou a empresa.

O balanço encerrado em fevereiro deste ano demonstrou que a empresa fechou o ano fiscal (2.016) com faturamento de 12% de crescimento. Em valores financeiros se traduzem em 512,9 bilhões de ienes.

Durante a coletiva de imprensa, a diretoria explicou que nos últimos anos, a rede de lojas de móveis e decoração Nitori veio desenvolvendo móveis mais baratos e com força no design. Além disso, a empresa sabe usar as redes sociais para a publicidade e estratégias de marketing. Dessa forma, ela ampliou sensivelmente o quadro de clientes dos seus produtos.

Nitori: dobrará o número de lojas e novidade

A empresa vem aumentando o número de lojas, especialmente nas grandes cidades. De acordo com o noticiário da ANN, até 2.020 pretende ampliar de 472 lojas – no Japão e no exterior – para mil. Ou seja, mais que o dobro.

Ela pretende continuar investindo no desenvolvimento de novos produtos. Também anunciou uma novidade. Vai entrar no mercado de vestuário, usando o know-how adquirido com a tecnologia própria da tecelagem.

