Nagoia ganha a primeira floração de sakura, 9 dias mais tarde que o ano passado

O Observatório de Meteorologia de Nagoia anunciou nesta terça-feira (28) a floração da sakura. Segundo o observatório a floração das primeiras cerejeiras ocorreu com 9 dias de atraso em relação ao ano anterior e 2 dias depois da média.

A primeira floração anunciada em Nagoia foi no bairro de Chikusa, onde foram detectadas mais de 5 árvores, logo após as 10h00 desta terça-feira. O padrão para avaliação e anúncio da floração é que tenha mais de 5 árvores com os botões desabrochados.

De acordo com o observatório, no mês de março ocorreram dias frios, mas nesta terça-feira os botões das cerejeiras desabrocharam imediatamente com as temperaturas mais amenas durante o dia.

O observatório prevê temperatura de primavera para o decorrer dos próximos dias, durante 1 semana. Com isso, a floração plena deverá ocorrer durante a primeira quinzena de abril, prevê.

