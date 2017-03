Mega ostentação na visita do rei da Arábia Saudita ao Japão

Depois de 46 anos o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud faz visita oficial ao Japão e traz consigo quase 1.500 pessoas e muita ostentação.

Antes mesmo da chegada do rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, 81 anos, ao país nipônico, enquanto ele desfrutava de suas férias em Bali, Indonésia, chegou a rampa do avião. Não é uma rampa comum – é uma escada rolante exclusivamente produzida para ele – para facilitar a sua descida, por conta da idade.

Essa ostentação foi só o começo. Confira tudo o que foi providenciado para a estadia do rei, seus familiares, comitiva, súditos e segurança.

Mega ostentação em Bali

Em 1o. deste mês, o rei acompanhado de 19 príncipes, 7 ministros, 90 empresários, mais a comitiva composta dos familiares, súditos e empregados, num total de 1,5 mil pessoas, visitou Bali, na Indonésia. Foram trazidas da Arábia Saudita a escada rolante para descer do avião e 2 limousienes particulares, além das bagagens, num total de 460 toneladas de carga da comitiva.

Em Bali foram alugados 720 veículos de luxo. Para isso, a comitiva desembolsou o equivalente a 340 milhões de ienes. Foram usados 9 aviões para o deslocamento do aeroporto de Jacarta para Bali, segundo dados apurados pelo jornal Asahi.

De Bali, a quase toda a comitiva parte partiu para o Japão.

Mega ostentação no Japão

Por volta das 18h45 de domingo (12), o rei Salman desembarca de seu avião particular no Aeroporto de Haneda, um Boeing 747-400. A escada rolante já tinha sido enviada uma semana antes. Mais de 300 pessoas da comitiva já haviam pousado 1 dia antes para os preparativos de recepção ao rei.

O rei Salman veio ao Japão acompanhado de 17 príncipes, 6 ministros e um grande número de empresários. Tanto que estão programados fóruns empresariais Arábia Saudita-Japão, na capital.

A comitiva de quase 1.500 pessoas visitará Tóquio e outras cidades até 15 deste mês. Para a estadia no Japão foram providenciados:

cerca de 40 aviões particulares do governo da Arábia Saudita

mais de 1.200 apartamentos em hotéis de luxo em Tóquio, no bairro de Chiyoda

frangos e alimentos halal, Alcorão, bússolas e tapetes nos hoteis de luxo, com atendimento 24 horas nos hotéis de luxo

100 intérpretes providenciados pela Embaixada da Arábia Saudita, maioria estudantes no Japão, para acompanharem príncipes e familiares nos passeios e compras

aluguel de mais de 500 veículos de luxo como Mercedes Benz, BMW e Lexus de aluguel reunidos de Kobe, Osaka, Nagoia e Tóquio

Do lado japonês os preparativos foram para oferecer o máximo de hospitalidade ao rei e seus acompanhantes, tanto nos hotéis, como nas instituições relacionadas às visitas. No bairro de Chiyoda, bandeiras da Arábia Saudita ao longo da avenida deram as boas vindas à comitiva.

Além da hospitalidade, especialmente nos hotéis onde se encontram hospedados, há uma expectativa de mega explosão de vendas nas lojas de departamento em Tóquio. Os familiares e acompanhantes deverão visitar pontos para apreciar as cerejeiras e fazer compras na capital japonesa.

Fontes e fotos: Asahi, NHK, FNN e Sankei