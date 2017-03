Mais de 5.000 visitantes estrangeiros tiveram entrada recusada no Japão

O número de visitantes estrangeiros que tiveram a entrada recusada no Japão em 2016 aumentou 25.9% em comparação ao ano anterior, totalizando 5.805, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Justiça na sexta-feira (24).

O número ultrapassou os 5.000 pela primeira vez em 8 anos.

Por nacionalidade, 1.683 indonésios foram rejeitados, o maior grupo, alta de 86.8% após a entrada de tais visitantes vindos desse país ter aumentado sob um programa de isenção de visto.

O número de pessoas da Indonésia que tiveram entrada recusada no Japão aumentou mais de 40 vezes, a partir de apenas 40 em 2014, quando as exigências para visto foram flexibilizadas. “Um crescente número de pessoas tendem a pensar que podem entrar facilmente no Japão por causa da isenção de visto”, disse um funcionário do ministério.

Seguidamente, veio a Tailândia, com 1.002, e Taiwan, com 579.

Fonte: Jiji Imagem: Wikimedia