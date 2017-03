Mais de 30 casos de uso não autorizado de drones são registrados no Japão

O Japão teve que lidar com 36 casos de uso não autorizado de drones em 2016, com ações tomadas contra 37 pessoas, informou a Agência Nacional de Polícia (ANP) na quinta-feira (2).

Os casos ocorreram em 18 províncias.

Sob a lei de aviação revisada, que entrou em vigor em 10 de dezembro de 2015, é necessária uma permissão do ministro dos transportes para sobrevoar drones em locais com grande concentração de pessoas, áreas com muitas casas e próximo a aeroportos, assim como à noite.

No dia em que a lei revisada entrou em vigor, um fotógrafo sobrevoou um drone sem permissão sobre uma área residencial movimentada na província de Kagawa, oeste do Japão, para tirar fotos de uma escola de ensino médio para o anuário.

O fotógrafo sofreu um processo em janeiro do ano passado, na primeira ação punitiva contra violação na proibição de uso não autorizado de drone sob a lei revisada.

Fonte: Jiji Imagem: Bank Image