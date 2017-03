Japão trabalha em sistema para enviar alertas de mísseis de forma mais rápida

De acordo com o governo japonês, 20 minutos foi o tempo levado para alertar embarcações e aeronaves sobre os mísseis da Coreia do Norte após eles terem caído na Zona Econômica Exclusiva do Japão (EEZ- sigla em inglês) no início da semana passada.

A Coreia do Norte disparou 4 mísseis balísticos na segunda-feira (6). Três deles caíram no Mar do Japão dentro na área EEZ do arquipélago.

Funcionários do governo dizem que estações de rádio designadas em várias províncias foram informadas sobre os lançamentos e que embarcações à volta do Japão receberam comunicações wireless dessas estações.

Vinte minutos foram necessários para notificar os navios, e o mesmo período de tempo para informar as equipes de aeroportos que enviam informações a aeronaves.

Quando um míssil norte-coreano caiu na EEZ do Japão pela primeira vez em agosto de 2016, o governo estabeleceu um novo sistema de emergência para emitir alertas com mais rapidez.

Antes do novo sistema ser colocado em prática, levava-se aproximadamente 1 hora e meia para enviar os alertas. O governo planeja melhorar o sistema futuramente.

Fonte e imagem: NHK