Japão: chegam as primeiras auxiliares domésticas a 2,5 mil ienes a hora

Vestidas de tailleur, na quinta-feira (9), chegaram as 25 primeiras auxiliares domésticas. Elas vieram das Filipinas como as pioneiras nessa atividade e desembarcaram no Aeroporto Internacional de Narita.

De acordo com o jornal Mainichi, as pioneiras passaram por um treinamento prévio no país de origem e já devem ser alocadas para o trabalho a partir da segunda quinzena deste mês. O destino dos locais de trabalho será dentro da província de Kanagawa.

Visto especial para auxiliares domésticas

Como estratégia para reduzir a carga do trabalho doméstico das mulheres executivas, foi implementada na reforma da lei em 2.015. A liberação ocorreu para Tóquio, Kanagawa e Osaka. Grandes empresas como a Duskin, Bears, Pasona, entre outras, no total de 6, receberam certificação para gerenciamento dessa atividade.

O governo não liberou que as auxiliares domésticas estrangeiras morem na residência da contratante. Por isso, as empresas certificadas precisam providenciar moradia para elas.

As pioneiras auxiliares domésticas

As 25 primeiras filipinas irão residir em moradias providenciadas pela Pasona, empresa contratante. Segundo o jornal Mainichi, a Pasona providenciou 5 casas em Yokohama, para serem compartilhadas entre elas.

Preocupado para que não haja violação dos direitos humanos das trabalhadoras domésticas, o governo providenciou um guia. Nele há os locais públicos onde elas possam se consultar em caso de necessidade.

A Pasona já tem em seu staff 10 filipinas residentes no Japão contratadas para atuarem como veteranas para essas primeiras 25.

Quanto custa a hora das auxiliares domésticas

No aeroporto, Kathelin Carrasco, 42, comentou ao repórter, em japonês: “tenho paixão por este trabalho. Estou na expectativa de viver no Japão, país limpo e seguro”.

Ela e suas colegas passaram por um treinamento especial de 2,5 meses nas Filipinas, dentro de uma réplica de residência japonesa. Aprenderam o idioma, a preparar misoshiru, entre outras práticas. Agora, vão receber mais um treinamento de 2 semanas antes do início efetivo do trabalho em Yokohama (Kanagawa).

O público alvo para a contratação das auxiliares domésticas é a mulher executiva. De acordo com o jornal, especialmente, aquelas na faixa dos 30 a 40 anos. A taxa para contratar os serviços delas é de 2,5 mil ienes a hora, pagas à empresa Pasona. A matéria não informa quanto as auxiliares domésticas irão receber de salário.

A expectativa da empresa é de aumentar o quadro das auxiliares domésticas para mil pessoas, a fim de atender à demanda do mercado, dentro dos próximos 3 anos.

Fonte e foto: Mainichi Shimbun