Hospital é investigado por casos de agressão a pacientes

A polícia está investigando a morte de um paciente, de aproximadamente 60 anos, que estava internado no Hospital Municipal de Maizuru (Quioto) e acredita que ele e outro enfermo sofreram agressão na unidade.

No dia 12 de março, uma bola de gude foi encontrada dentro da boca do homem, divulgou a Fuji TV. No dia 25 de março, a sua condição piorou e, segundo o hospital, ele morreu de uma doença crônica no mesmo dia.

Na segunda-feira (27) o diretor do hospital, Shigehiro Inoue, disse em uma conferência de imprensa que não havia correlação entre a bolinha de gude encontrada na boca do paciente e sua morte. Ele disse que o paciente morreu após um agravamento de sua doença degenerativa.

No entanto, a polícia disse que outro homem, também de 60 anos, sofreu arranhões e um ferimento no peito entre os dias 24 de fevereiro e 11 de março. Esse homem se encontrava no mesmo quarto, no terceiro andar do hospital, onde o outro paciente morreu. Suas unhas também estavam visivelmente descoloridas.

A polícia de Quioto suspeita que uma agressão aos pacientes possa ter ocorrido e está questionando médicos, enfermeiras e outros sobre o incidente.

