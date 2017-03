Funcionário de parque morre após ser atacado por elefante

Um funcionário de um parque morreu após ter sido atingido por um elefante, na cidade de Shirahama (Wakayama) no domingo (12).

Segundo a polícia, Wichai Madee de 37 anos da Tailândia estava lavando o elefante indiano de 3,5 toneladas quando ele foi atingido pela tromba do animal no parque temático Adventure World.

Madee foi jogado no ar e caiu em uma grade, segundo divulgou a NHK. Ele foi levado para o hospital, mas morreu cerca de 1 hora depois devido a ferimentos na cabeça.

Junto a outro colega, Madee estava lavando 2 elefantes com uma mangueira e uma escova antes do zoológico abrir ao público. A polícia está investigando a causa do incidente.

“De alguma forma, o animal deve ter ficado irritado. O elefante balançou sua tromba que atingiu uma pessoa que estava na sua frente “, disse um porta-voz da polícia à AFP.

Fonte: NHK, Japan Today Imagem: NHK