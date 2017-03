Estrangeiro é absolvido depois de 18 anos: incidente foi criado pela polícia

O caso tem início em novembro de 1.997, quando um homem de nacionalidade russa, marinheiro na época, foi preso com porte de uma arma de fogo mais 16 balas. A ocorrência foi em Otaru (Hokkaido). Durante a investigação depois de algemado, admitiu ter posse dessa arma e munição. Em 1.998 ele foi condenado a 2 anos de prisão e depois do cumprimento da pena foi deportado.

Incidente criado pela polícia

No entanto, em 2.013 um grupo de advogados descobriu que ele caiu na armadilha montada pela polícia local, de acordo com informações do jornal Asahi. “A Polícia de Hokkaido realizou uma ação investigativa propondo troca de armas por veículos usados, usando de uma operação ilegal”, disseram os advogados ao Asahi.

Assim, entraram com uma ação na justiça para inocentar Andrei Novoshorov e tentar provar a ilegalidade da operação policial da época.

“O réu Andrei Novoshorov não tinha a intenção de trazer a arma. Ele foi induzido, na época, por conta dessa operação ilegal da polícia”, continuaram a afirmar os advogados de defesa durante o julgamento na terça-feira (7).

Como foi criado o incidente

O jornal Asahi trouxe na edição de terça-feira uma ilustração onde a polícia teria orientado 2 paquistaneses, primos, a fazerem proposta para os marinheiros russos.

A proposta era de troca de armas por carros usados. Isso foi em agosto de 1.997. Quando o russo Andrei quis fazer a troca trazendo arma e munição do pai, foi preso em flagrante.

Juiz inocenta o russo, mas não condena a polícia

Na sessão de terça-feira, a acusação abandonou o direito de recurso. O juiz do Tribunal de Sapporo (Hokkaido) reconheceu que a acusação contra o russo foi improcedente, na época. Os advogados de defesa lamentaram que o tribunal não tenha julgado a investigação ilegal praticada pela polícia. “Foi um incidente provocado pela investigação ilegal, raro na história”, declararam ao jornal Sankei.

Andrei Novoshorov, 47 anos, ex-marinheiro, realizou uma coletiva de imprensa após o julgamento. “A polícia, em conspiração com os paquistaneses que colaboraram na investigação, acabou provocando esse incidente. Durante o primeiro julgamento deveria ter examinado os detalhes”, declarou. Depois, abriu um sorriso e disse “esperei por essa absolvição durante longos anos”.

Fontes: Asahi e Sankei Fotos: Asahi