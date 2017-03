Empresas na área do comércio oferecem semana de trabalho de 4 dias a funcionários

A operadora de lojas de conveniência FamilyMart se junta a outra empresas, como a Fast Retailing, em oferecer uma semana de trabalho de 4 dias.

Funcionários da FamilyMart que cuidam de membros da família poderão ter uma semana de trabalho de 4 dias com início em setembro, visto que a rede está buscando aumentar a eficiência ao adotar diferentes estilos de trabalho.

Até 2020, a unidade FamilyMart UNY Holdings visa reduzir o total de horas de trabalho em cerca de 9% em relação ao ano fiscal de 2015, além de aumentar o número de mulheres em cargos de gerência de 2% para 10%.

Embora disponível para todos os seus cerca de 5.800 funcionários que se qualificam, a opção é visionada para trabalhadores com faixa etária de 50 anos que precisam de tempo para cuidar de seus parentes idosos.

Em março, a operadora da loja de conveniência começou a recontratar pessoas que haviam parado de trabalhar para cuidar dos filhos ou parentes idosos, desde que eles tivessem ao menos 3 anos de experiência e estivessem dentro de 10 anos do período de demissão. Para encorajar pais a um retorno rápido ao local de trabalho, a FamilyMart também oferece um subsídio fixo de ¥15.000 para despesas com creche voltado a crianças com até 1 ano de idade e arca mensalmente com custos para serviços de babá de até ¥120.000.

De acordo com o Ministério do Trabalho, 8% das empresas permitiram aos funcionários trabalharem 4 ou menos dias na semana em 2015, alta de cerca de 5 pontos percentuais ao longo dos últimos 10 anos.

A Fast Retailing oferece a opção de 4 dias de trabalho aos funcionários de suas lojas de roupas Uniqlo, com a KFC Holdings seguindo a mesma ação no ano fiscal de 2016. A Yahoo Japan introduzirá uma opção similar com início em abril.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image