Empresa aérea japonesa investe em tecnologia para evitar atrasos em voos

A All Nippon Airways realizou um sobrevoo com drone para verificar danos em uma aeronave de transporte de passageiros, no início de fevereiro, em um novo uso de tecnologia que é visto como importante para reduzir atrasos em voos.

Uma unidade da empresa aérea citada conduziu o experimento no Aeroporto Internacional de Osaka. Um drone carregando uma câmera subiu a uma altura de cerca de 16 metros e escaneou um Boeing 787 de 57 metros de comprimento estacionado em um hangar. O drone sobrevoou em modo automático a uma velocidade de 1 metro por segundo enquanto capturava imagens do jetliner de porte médio de cima, então aterrissou após cerca de 10 minutos.

Aeronaves acabam sendo alvo de rachaduras e deformações ocasionadas por raios e outras fontes. Com base na gravidade e localização do dano, uma decisão é tomada, continuar as operações da aeronave ou fazer o reparo.

Atualmente, a equipe de manutenção conduz tais inspeções ao verificar os danos a partir de uma plataforma aérea de trabalho. Esse processo leva muito tempo e pode causar atrasos ou cancelamentos de voos. Como a empresa aérea pretende adicionar mais rotas, principalmente para viagens internacionais, ela está buscando melhorar a eficiência.

A empresa aérea vai analisar os dados capturados pelo drone para desenvolver um método de inspeção mais rápida. Mesmo assim, muitos obstáculos precisam ser resolvidos, incluindo coordenação com fabricantes de aeronaves na atualização de instruções de inspeção e manutenção, assim como mudanças reguladoras para permitir a operação de drones, atualmente proibida dentro e nas imediações de aeroportos.

Fonte: Nikkei Imagens: Nikkei, Bank Image