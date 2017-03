Diretor de escola é afastado por conta do suicídio de um aluno que sofria bullying

Um aluno do primeiro ano do ginásio tirou a própria vida em setembro de 2.014. Soube-se que ele cometeu suicídio porque sofria bullying na escola. Por conta do ocorrido, o Conselho Municipal de Educação anunciou em 27 deste mês, uma repreensão para o diretor da escola.

De acordo com o jornal Sankei, o conselho da cidade repreendeu o diretor da instituição escolar Sendai Shiritsukan, Mitsuhiro Sugawara, 60 anos.

O motivo para essa reprimenda disciplinar se deve ao fato de que ele deveria ter dado mais atenção ao caso do aluno. Como instituição, Sugawara não teria cumprido o Rou-Ren-Sou (relatório, comunicado e consulta) em relação ao aluno que amargou bullying durante o período de maio a setembro daquele ano.

Essa reprimenda foi baseada no relatório especialmente elaborado com base na pesquisa efetuada pelo Conselho de Educação da cidade de Sendai (Miyagi). “A escola não tomou as devidas medidas apropriadas”, de acordo com a matéria publicada pelo jornal Sankei. “Estou consciente de que não correspondi à responsabilidade enquanto instituição, no atendimento apropriado ao caso. Apresento minhas sinceras desculpas”, falou Sugawara para a reportagem.

De acordo com o conselho, Sugawara já assinou demissão do cargo de diretor da escola, com data de 31 de março deste ano. Ele será realocado em uma organização auxiliar do município, a qual gerencia uma instalação voltada para as crianças.

O conselho declarou para o jornal Sankei que “acertou o desligamento do diretor com a formatura. Se deixasse para depois, na época dos exames para ingresso escolar, iria perturbar os alunos”.

Fonte: Sankei News Imagem ilustrativa: Flickr