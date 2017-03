Desconto no funeral será oferecido a idosos que devolverem suas carteiras de motorista

Com o número de acidentes no tráfego envolvendo motoristas idosos se tornando um problema grave no Japão, iniciativas estão se disseminando para encorajar as pessoas mais velhas a desistirem voluntariamente de suas carteiras de habilitação, caso elas sentirem que suas habilidades de condução estão se ficando instáveis.

A Heiankaku Co., empresa que oferece serviços cerimoniais em Aichi, passou a oferecer um desconto de 15% desde 1 de março em 89 de suas funerárias dentro da província para as pessoas que tenham um tipo de documento, emitido pela polícia, que elas devolveram suas habilitações, assim como para os membros de suas famílias e parentes próximos.

Pessoas que residem fora da província também podem receber o desconto, de acordo com a empresa, que se juntou a um posto policial local para promover a iniciativa.

De acordo com a polícia de Aichi, 13.2% dos acidentes de tráfego fatais foram causados por motoristas de 75 anos de idade ou mais, representando uma alta de 7.7% em comparação ao ano 2007. Alguns desses acidentes envolveram motoristas idosos confundindo o freio com o acelerador ou dando a marcha ré por engano.

A porcentagem de devolução da carteira de motorista por parte dos idosos foi de 2.15% em 2015 na província de Aichi, a 32ª mais baixa dentre as 47 províncias do Japão.

Esforços similares estão em curso na província de Osaka, oeste do Japão, onde motoristas idosos que devolvem suas habilitações estão recebendo descontos em produtos e serviços em lojas locais e casas funerárias.

Aparentemente tais medidas estão surtindo efeito, visto que Osaka teve o maior índice de devolução de carteiras de motoristas, a 5.41%, em 2015.

Fonte: Mainichi Imagem: Arquivo Portal Mie