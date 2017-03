Criança de 3 anos morre após cair do 8º andar de prédio em Saitama

Um menino de 3 anos de idade morreu após cair da varanda do apartamento no 8º andar do prédio onde morava, na cidade de Kawaguchi (Saitama), na manhã de sábado (25).

De acordo com a polícia, por volta das 7h25, um transeunte viu a criança caída em uma cobertura de metal que se estendia ao longo da entrada do prédio de 14 andares e ligou para o serviço de emergência. O menino foi levado para o hospital onde teve sua morte confirmada, divulgou a Fuji TV.

Segundo a polícia, o menino Itsuki Miyata morava com seu pai (26), mãe (31) e avô (54). Seu pai havia saído cedo e, por volta das 7h00, sua mãe também saiu, deixando o filho em casa com o avô. No entanto, sua mãe ligou para o avô e pediu para que fosse até o primeiro andar levar algo que ela havia esquecido.

O avô disse à polícia que ficou fora do apartamento por alguns minutos e, ao retornar, encontrou a janela da varanda aberta e não avistava Itsuki.

De acordo com a polícia, a grade da varanda tinha 1.2m de altura e havia uma mesa e uma cadeira no local. Eles acreditam que o menino tenha subido na cadeira e se inclinado em cima da grade.

Fonte: Japan Today Imagem: ANN