Corpo de norte-coreano é encontrado boiando ao largo da costa de Fukui

O corpo de um homem que foi encontrado boiando ao largo da costa da província de Fukui, no Mar do Japão, tinha em suas roupas distintivos com as imagens dos últimos líderes norte-coreanos, Kim Il Sung e seu filho, Kim Jong Il, informou a Guarda Costeira Japonesa (GCJ).

Na terça-feira (28), por volta das 9h30, um pescador a bordo de um barco entrou em contato com a GCJ para relatar que havia encontrado o corpo de um homem à deriva, a cerca de 10km ao largo da costa da cidade de Mihama. A guarda costeira recolheu o corpo.

O homem, que tinha cerca de 1,63m de altura, aparentemente havia morrido há 1 mês, e estava vestido com trajes pretos e um colete salva-vidas com a palavra “Phnom Penh”, assim como distintivos de dois Kims, segundo a GCJ.

Isso pode sugerir que ele era norte-coreano, visto que o Camboja e a Coreia do Norte têm laços diplomáticos. A GCJ planeja conduzir uma autópsia para futuras análises.

Vários corpos de norte-coreanos vêm sendo encontrados na costa do Mar do Japão

O mais recente caso se acrescenta ao número de corpos os quais acredita-se serem de norte-coreanos, que vêm sendo encontrados na costa do Mar do Japão nos últimos anos.

No final de 2015, ao menos 10 barcos de madeira carregando um total de 26 corpos, alguns só o esqueleto, foram encontrados à deriva na área costeira.

Embora as autoridades não tenham revelado detalhes, algumas reportagens da mídia, citando especialistas norte-coreanos, disseram anteriormente que podem ter sido desertores da Coreia do Norte escapando da opressão sob o governo do atual líder Kim Jong Un.

Já outras reportagens dizem que, provavelmente, trata-se de corpos de pescadores norte-coreanos com escassos equipamentos, mas desesperados por capturas sob a pressão de Kim para aumentar o fornecimento de alimentos.

Fonte: Japan Times Imagem: Wikimedia Commons