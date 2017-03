Bandai Namco vai inaugurar o maior centro de realidade virtual do Japão

O grupo Bandai Namco Holdings vai inaugurar um amplo centro de entretenimento de realidade virtual neste verão no distrito de Shinjuku, em Tóquio, oferecendo uma ampla variedade de conteúdo que destaca animação popular e personagens de cartoons.

A instalação de 3.600 metros quadrados estará situada em um prédio temporário que será construído pelo grupo Tokyu no distrito de entretenimento de Kabukicho. A previsão de operação é de no máximo 2 anos, até a operadora ferroviária de Tóquio dar início a um projeto de renovação urbana no local.

Dentro do pequeno parque temático, que será operado pela Bandai Namco Entertaiment, os visitantes que usarão óculos especiais poderão ver conteúdo de realidade virtual (VR- virtual reality) nas telas dos fones de ouvido, ou se divertir com imagens virtuais interativas projetadas nas paredes e no chão. Haverá mais de 10 variedades de tais atrações. Comida e bebida serão servidas nas premissas, o que poderá atrair uma diversidade de clientes, de famílias a turistas estrangeiros.

Valores e outros detalhes ainda precisam ser determinados. A Bandai Namco Entertainment operou a VR Zone: Projetc i Can, a primeira instalação especializada em conteúdo de realidade virtual do Japão na área de Odaiba, também em Tóquio, de abril a outubro do ano passado. Os visitantes podiam se divertir por até 90 minutos pagando de ¥700 a ¥1.000.

Fonte e imagem: Nikkei