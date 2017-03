Atum gigante pescado em Wakayama tem tamanho histórico

Um atum rabilho (kuro maguro) de quase 450 quilos foi pescado no Japão e a notícia se espalhou pelo país. Um navio de pesca com espinhel de Miyazaki o levou até Nachi Katsuura (Wakayama) no amanhecer do domingo (5), por volta das 5 horas.

Os homens do porto levaram mais de 1 hora para retirar o atum do navio para a associação dos pescadores. As medidas desse atum gigante deixaram os pescadores de Nachi Katsuura boquiabertos. Ele pesou 446 quilos e 2,8 metros comprimento.

Segundo a imprensa japonesa, a Associação dos Pescadores de Katsuura vem efetuando registros das medidas dos atuns pescados desde 1949. Nessa associação, esse foi o maior, batendo recorde.

O capitão do navio declarou: “Todos, até agora, nunca tinham visto. Então foi motivo de alegria”, referindo-se ao atum rabilho gigante.

Atum gigante fechado a 2,7 milhões de ienes

Imediatamente leiloado, uma empresa local especializada em pescados fez a oferta e ficou com o atum rabilho por 2,7 milhões de ienes. Segundo o noticiário da Nittere, a carne do atum será vendida nos supermercados da região.

No entanto, de tão grande não coube no costumeiro caixote para o transporte. Tiveram que cortar o rabo e transportá-lo no baú frigorífico de um caminhão. De acordo com a associação dos pescadores, a temporada do “maguro” é até o final de maio.

Assista ao vídeo (ANN) para conferir o tamanho do atum rabilho.

Fonte e imagens: Nittere e ANN