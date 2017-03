 Área atingida por tsunami entra para o Guinness por colheita de morangos

Uma multidão de 1.141 pessoas desfrutaram do doce sucesso quando quebraram o recorde mundial pela massiva colheita de morangos em uma fazenda na pequena cidade de Watari, província de Miyagi, no domingo (5).

A quebra do recorde tem um significado especial para comunidades locais como um símbolo da recuperação do Grande Terremoto no Leste do Japão e tsunami, que devastaram a região Tohoku em março de 2011.

O Guinness World Records (Livro dos Recordes) reconheceu o grupo como o maior de pessoas reunidas colhendo morangos simultaneamente dentro de um tempo de 5 minutos.

Os “colhedores” de morangos entraram juntos em uma estufa, não somente para demonstrar a recuperação coletiva, mas também para mostrar gratidão pelo apoio que receberam nos últimos 6 anos.

Conhecida como a maior produtora de morangos na região Tohoku, Watari produziu 2.200 toneladas da fruta antes do tsunami, mas a indústria foi duramente afetada pelo desastre natural.

Produtores de morangos responderam ao desafio usando fundos de recuperação de desastre para criar um intensivo “parque agrícola de morangos” feito de estufas de vinil.

Seus esforços deram frutos, pois, apesar de uma queda no número de agricultores, a produção aumentou em 2016 e se recuperou para 1.800 toneladas.

Fonte e imagens: Asahi