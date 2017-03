Aeroporto Chubu Centrair terá mais uma pista de pouso de decolagem

O Ministério dos Transportes e o Governo da Província de Aichi estão entre aqueles atualmente se organizando para construir uma segunda pista de pouso e decolagem no Aeroporto Internacional Chubu Centrair, para que o complexo possa lidar com o futuro crescimento na demanda, decorrente do aumento de turistas estrangeiros, segundo fontes.

Com a conclusão da segunda pista, chegadas e partidas no aeroporto localizado na cidade de Tokoname (Aichi) aumentariam para cerca de 200.000 em um ano, ou 1,6 vez o número atual.

O objetivo é começar a usar as duas pistas juntas até 2027, ano em que as operações poderão ter início na linha de trem de levitação magnética Linear Chuo Shinkansen, que conectará Nagoia (Aichi) e Shinagawa (Tóquio) em 40 minutos.

O aeroporto tem rotas que conectam 57 cidades no Japão e no exterior. Dentre as rotas internacionais, a rede vem expandindo amplamente para se conectar à China, Taiwan e países do Sudeste Asiático.

O número de chegadas e partidas vão combinar com aquelas registradas nos aeroportos de Kansai (Osaka) e Narita (Chiba) após a nova pista ser concluída.

O governo estabeleceu uma meta de receber 40 milhões de turistas estrangeiros até 2020, ou 1,6 vez o nível de 2016. No entanto, há preocupações de que somente os aeroportos de Haneda (Tóquio) e Narita (Chiba) não sejam capazes de atender a futura demanda na área metropolitana de Tóquio.

Quando a linha de trem de levitação magnética for inaugurada, as viagens entre as estações de Tóquio e o Aeroporto de Chubu serão possíveis em 1 hora e 30 minutos. Consequentemente, alguns esperam que o Aeroporto Chubu Centrair possa ser usado como o “terceiro aeroporto da área metropolitana de Tóquio”.

Fonte e imagem: Yomiuri