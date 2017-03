50,5 milhões de ienes o metro quadrado mais caro do Japão

O Ministério das Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão anunciou na terça-feira (21) o relatório anual da cotação dos preços dos terrenos no país, por metro quadrado.

O mais caro é um comercial de Ginza, bairro da capital japonesa: 50,5 milhões de ienes o metro quadrado. O terreno é um localizado próximo ao cruzamento Ginza 4 Chome, onde fica o prédio da Yamano Gakki, e ele teve uma valorização de 25,9% em relação ao ano anterior. Por 11 anos consecutivos Ginza vem assegurando as 5 melhores colocações no ranking nacional, especialmente neste período de reurbanização.

O segundo destaque vai para Osaka (província homônima), onde tem o famoso restaurante Zuboraya Dotonbori, próximo à Namba. Exatamente nesse ponto de Chuo-ku Dotonbori 1-6-10, ocorreu a maior valorização. Em relação ao ano anterior o metro quadrado valorizou 41,3%. O motivo, segundo o relatório, é a posição comercial, no local onde se vê o crescimento do número de turistas estrangeiros. Tem sido visto como fator para o aumento da demanda por lojas e hotéis.

Segundo o noticiário Nittere, o valor do terreno comercial subiu 1,4% em média, no país, pelo segundo ano consecutivo. De acordo com o relatório, as grandes capitais tiveram aumento médio nos preços dos terrenos residenciais, em relação ao ano anterior, de 0,5% em Tóquio, de 0,2% em Osaka e 0,6% em Nagoia.

Para a elaboração desse relatório o ministério avaliou 26 mil localidades distintamente.

Fontes: divulgação e Nittere Fotos: Wikipedia, d.hatena e Zuboraya