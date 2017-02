Veículo fica totalmente destruído em acidente e motorista sai ileso

O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (3), por volta das por volta das 3h50, em uma das rodovias expressas de Tóquio, na altura do distrito Chiyoda.

As imagens foram gravadas por um cinegrafista amador logo após o acidente, que ocorreu nas proximidades da entrada Kasumigaseki da linha Toshin Kanjyo.

O veículo colidiu com a divisória central e só parou no lado esquerdo das duas pistas. De acordo com a Polícia Metropolitana de Tóquio, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou colidindo sozinho.

Por sorte, o motorista sofreu ferimentos leves e saiu sozinho de dentro do veículo que ficou totalmente destruído.

Fonte e imagem: ANN News