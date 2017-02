Tempestade de neve causa mega engavetamento em Hokkaido

A polícia recebeu um chamado para atender um acidente na rodovia nacional 337, na altura do vilarejo Nanporo, por volta das 7 horas da manhã de quinta-feira (2). A situação na ocasião era de neve intensa com vento e temperatura abaixo de zero.

De acordo com a reportagem da NHK, ocorreu um engavetamento de 25 veículos. Foram envolvidos caminhões e carros de passeio, em um espaço de 500 metros. Na ocasião, a região estava sob uma tempestade de neve.

Em decorrência do acidente, dois homens, na faixa de 50 e 60 anos, respectivamente, sofreram leves lesões na cabeça e outro na região torácica, segundo o jornal Hokkaido.

O acidente ocorreu no horário em que as pessoas estavam se deslocando para o local de trabalho. “Com a tempestade de neve a visibilidade estava praticamente nula, só conseguia ver o branco total”, disse um entrevistado na faixa dos 60 anos, da cidade de Eniwa, um dos envolvidos no engavetamento.

Mega engavetamento deixa policiais surpresos

Segundo o jornal Hokkaido, a delegacia que atendeu o caso é a de Kuriyama. Os policiais declararam que “até hoje nunca tínhamos visto um acidente dessa proporção”, assustados com o mega engavetamento.

Em função da tempestade de vento o trabalho de remoção dos veículos demandou tempo. O trânsito no local ficou interrompido até por volta das 14h30 em um espaço de 12 Km.

Fontes e fotos: NHK e Hokkaido Shimbun