Remoção de neve continua em Tottori

O trabalho continua para limpar a neve das estradas e trilhos de trem na província de Tottori, no oeste do Japão. Nevascas recordes interromperam as operações de vários sistemas de transporte.

Entretanto, 129 escolas foram fechadas nessa segunda-feira (13) na cidade de Tottori. Segundo autoridades, a segurança das crianças não pode ser assegurada devido ao intenso acúmulo de neve nas ruas.

Trabalhadores continuaram removendo a neve das principais rodovias até o início da manhã desta segunda-feira, em tempo para a hora do rush.

No sábado (11), o acúmulo de neve na cidade de Tottori foi de mais de 90cm. Vários trens com partida da Estação de Tottori tiveram as operações suspensas. Passageiros na Linha San-in ficaram presos por mais de 22 horas.

Segundo a empresa ferroviária, os serviços seriam retomados até a manhã desta segunda-feira, com exceção de alguns trechos da Linha San-in.

Empresas aéreas informaram que voos do Aeroporto de Tottori partirão no horário programado nesta segunda-feira, com exceção de um com destino a Tóquio.

Fonte e imagem: NHK