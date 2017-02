Rede de supermercados é multada por obrigar estrangeiros a trabalharem em excesso

A Super Tamade Co, uma rede de supermercado com sede em Osaka, e o chefe do departamento de pessoal foram multados na quarta-feira (8) por obrigar funcionários, estudantes estrangeiros, a longas horas de trabalho ilegalmente.

O Tribunal Sumário de Osaka multou a rede de supermercado em ¥1 milhão e o gerente de pessoal Mitsutoshi Maeda, de 41 anos, em ¥700 mil como exigido pelos promotores por violarem o Controle de Imigração e Lei de Reconhecimento de Refugiados.

De acordo com a decisão, na rede de supermercado havia 12 estudantes estrangeiros, incluindo chineses e vietnamitas, trabalhando em lojas principalmente na cidade de Osaka além do limite de 28 horas por semana estabelecido para tais estudantes, entre fevereiro e maio de 2016.

O juiz Masao Kashimori disse que o ato foi “mal intencionado”, já que a empresa ocultou a violação ao utilizar cartões de ponto oficiais e não oficiais.

“Pedimos à companhia que cumpra a lei ao reconhecer completamente sua responsabilidade como uma empresa que representa Osaka com mais de 50 lojas,” disse o juiz.

Fonte: Kyodo Imagem: Wikimedia