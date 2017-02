Produção de automóveis no Japão aumenta pelo 3º mês consecutivo

A produção nacional combinada de 8 grandes fabricantes japonesas de veículos aumentou 4.2% em janeiro em comparação ao ano anterior, totalizando 725.044 unidades. A alta ocorre pelo 3º mês consecutivo, devido em parte às vendas sólidas de novos modelos, mostraram dados na segunda-feira (27).

Quatro das fabricantes divulgaram aumentos, parcialmente no crescimento das exportações incluindo aquelas à América do Norte.

A produção da Nissan Motor em janeiro teve um aumento de 48.1% em comparação ao anterior, totalizando 96.909 veículos, com vendas otimistas de seus renovados subcompacto Note e minivan Serena. Suas vendas no Japão aumentaram 10.6%, para 55,838 carros.

A Honda Motors informou que sua produção teve um aumento de 1.7%, totalizando 62.889 veículos com sua renovada minivan Freed e vendas vigorosas do kei jidosha N-Box. As vendas aumentaram 16.2%, com 59.512 carros no mês apurado.

A Toyota Motor, a maior fabricante de veículos no país por volume, produziu 249.821 unidades a nível nacional, queda de 3.7% em comparação ao ano anterior, enquanto suas vendas domésticas aumentaram 4.5%, para 118.299 veículos.

Já a Mitsubishi Motors, que formou uma aliança com a Nissan em outubro, informou que sua produção nacional diminuiu pelo 10º mês consecutivo, queda de 12.6%, totalizando 49.548 unidades, enquanto suas vendas no Japão caíram 21%, para 6.806 veículos. A fabricante continua lutando para se recuperar de um escândalo sobre manipulação de dados de eficiência de combustível.

Fonte: News and Culture Imagem: Bank Image